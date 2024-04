Escolas em Israel reabrem após ameaças do Irão

Depois de avaliar a situação,"foi decidido retomar as atividades educativas em todo o país" a partir de segunda-feira, sujeitas, no entanto, a"restrições" na zona fronteiriça com o Líbano e em localidades próximas da Faixa de Gaza.

Depois de avaliar a situação,"foi decidido retomar as atividades educativas em todo o país" a partir de segunda-feira, sujeitas, no entanto, a"restrições" na zona fronteiriça com o Líbano e em localidades próximas da Faixa de Gaza, disse o porta-voz do exército, Daniel Hagari, na rede social X .

