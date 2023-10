Escola de pilotos não quer sair de Tires e diz que há 200 trabalhadores em risco

O governo e a Câmara de Cascais querem tirar as escolas de aviação do aeródromo de Tires para dar lugar à aviação executiva. O tema não é pacífico, há pelo menos uma escola que não quer sair. José Madeira, proprietário da International Flight Academy, sugere como alternativa a base militar de Sintra

Dono da IFA - International Flight Academy, uma escola de pilotos de aviação que opera no Aeródromo Municipal de Cascais há cerca de 25 anos, José Madeira mostra-se perplexo com a decisão de retirar as escolas de Tires. Não concorda com a decisão, diz que não foi ouvido pela Câmara Municipal de Cascais ou por qualquer autoridade e quer participar no processo.

Autoridade Palestiniana afirma que bombardeamentos destruíram 200 mil casas em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

