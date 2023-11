Escassez de competências é o maior problema das PME portuguesas

Seis em cada dez empresas portuguesas teve dificuldade em contratar pessoas com as competências adequadas às suas necessidades, uma questão que é transversal a todos os setores económicos. Este é mesmo o maior problema identificado pelas PME nacionais nas respostas a um inquérito da União Europeia, no qual reclamam incentivos fiscais, designadamente através da redução da TSU à Segurança Social, e ações de requalificação profissional. Subsídio diretos são também bem acolhidos.

Estes são números do Eurobarómetro sobre a escassez de competências nas PME, da responsabilidade da Comissão Europeia e que ontem foi dado a conhecer no âmbito da Assembleia da PME, que hoje termina em Bilbau, Espanh

