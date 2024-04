Escândalo dos Rolex causa crise política no Peru

O escândalo dos Rolex está a causar uma crise política no Peru. Seis dos 18 ministros pediram a demissão na passada segunda-feira, 1 de abril, enquanto a atual chefe de Estado, Dina Boluarte, está sob investigação por alegado enriquecimento ilícito relacionado com a sua coleção de relógios Rolex e enfrenta uma pressão crescente para renunciar ao cargo.

A primeira mulher presidente do Peru, Dina Boluarte, está a ser investigada por corrupção e enriquecimento ilícito por possuir uma coleção de relógios Rolex e joias de luxo, não declarada, avaliada em 461 mil euros apesar de receber um salário mensal de três mil euros

