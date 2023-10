Escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro, alerta a Ordem

A Ordem dos Médicos manifestou-se"muito preocupada" com a situação da urgência obstétrica no Hospital São Francisco Xavier, que acolhe as utentes do Santa Maria devido a obras, alertando para um"modelo inaceitável" na escala para novembro., que está a ser alvo de obras de ampliação, está desde agosto concentrado no Hospital São Francisco Xavier (HSFX), em Lisboa.

Para os responsáveis da OA,"não é aceitável existirem dois ou três ginecologistas de urgência interna no CHULN e apenas um único especialista na equipa de urgência externa no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO, a que pertence o HSFX) quando deveriam estar pelo menos quatro".

A Ordem alerta que esta situação deverá repetir-se"em vários dias do mês de novembro e coloca em risco a assistência médica às grávidas e restantes doentes da região de Lisboa". headtopics.com

A Ordem diz que uma delegação sua esteve reunida esta sexta-feira com a administração e a direção de serviço de Obstetrícia do Hospital do HSFX para debater esta grave situação em Lisboa, mas sublinhou que na reunião"não estiveram representantes da direção clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN, que inclui o Hospital de Santa Maria) nem do respetivo serviço de Ginecologia/Obstetrícia, embora...

Segundo a ordem, a reunião tinha como principal objetivo a resolução de"problemas que se têm agudizado no modelo encontrado para colaboração entre estes dois serviços e que acabaram por se traduzir numa situação inaceitável na escala de urgência obstétrica durante o mês de novembro". headtopics.com

O documento adianta que o Conselho Regional do Sul"vai procurar reunir-se com a administração do CHULN, a direção clínica e a direção de serviço para apelar a essa colaboração e tentar perceber que razões estão na génese destas falhas".

