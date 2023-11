Erros em transcrições de escutas telefónicas

Tinham sido detetados vários erros, confesso não ter achado surpreendente. E há um motivo específico para tal que não apenas o de errar ser completamente humano; é que já tive o grato prazer de ler transcrições de escutas telefónicas nas quais fui, como se costuma ler na imprensa da especialidade,"apanhada" (todo um programa nesta palavra) - querendo dizer que fui escutada"fortuitamente" quando liguei para números de telefone que estavam sob escuta por parte da justiça.

Há poucas coisas mais estranhas que ler a interpretação que alguém faz de conversas ou de mensagens telefónicas que trocámos com outras pessoas. E digo interpretação porque, numa primeira fase dos processos, aquilo que está nas transcrições não é o registo exato do que foi dito, mas resumos, ou seja aquilo que as pessoas que escutam consideram"o essencial" do que as pessoas escutadas dissera





