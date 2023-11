Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militar

"Nenhuma potência imperialista será capaz de impedir a felicidade, o sucesso e a vitória da República Turca", disse o chefe de Estado do discurso oficialO Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinalou neste domingo os cem anos da constituição da Turquia com um discurso de glorificação do país e uma parada militar no estreito de Bósforo.

A Turquia cumpre hoje o centenário enquanto república independente e a data foi assinalada em Istambul com pirotecnia, repetidas passagens de aviões F-16, um desfile naval com uma centena de navios -- a Turquia tem o oitavo maior exército do mundo -- e com um discurso do Presidente Erdogan à nação.

Apesar das críticas de que quer apagar o legado secular de Mustafa Kemal Ataturk, considerado o fundador da Turquia moderna, o Presidente turco teceu-lhe elogios e insistiu não só na continuidade do país com a História, mas também na projeção além das suas fronteiras atuais. headtopics.com

"Dos Balcãs ao Cáucaso, de Karabakh à África, do Turquestão à Palestina, onde quer que haja pessoas oprimidas e necessitadas, a Turquia corre para ajudá-las e resolver os seus problemas", disse. Segundo a agência noticiosa Efe, a imprensa da oposição descreveu as celebrações como"sem brilho", até porque o legado laico de Ataturk é"diametralmente oposto à ideologia islâmica de Erdogan", que quer"recuperar o legado otomano, tendo o Islão como elemento unificador do povo". Recep Tayyip Erdogan, 69 anos, islamita conservador, foi reeleito Presidente da Turquia em maio passado.

Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. headtopics.com

Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militarO Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinalou hoje os cem anos da constituição da Turquia com um discurso de glorificação do país e uma parada militar no estreito de Bósforo. Consulte Mais informação ⮕

Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militarCerimónia aconteceu no estreito do Bósforo. Consulte Mais informação ⮕

Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militarVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Secretário-geral do PCP considera que ainda há condições para travar a reprivatização da TAPSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Estado angolano alivia riscos do BES (no BES Angola)Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Manchete Inimigo Público: Travão ao aumento do IUC tem os discos gastos e as pastilhas a dar as últimasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕