Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militar

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinalou hoje os cem anos da constituição da Turquia com um discurso de glorificação do país e uma parada militar no estreito de Bósforo

A Turquia cumpre hoje o centenário enquanto república independente e a data foi assinalada em Istambul com pirotecnia, repetidas passagens de aviões F-16, um desfile naval com uma centena de navios — a Turquia tem o oitavo maior exército do mundo — e com um discurso do Presidente Erdogan à nação.

“Nenhuma potência imperialista será capaz de impedir a felicidade, o sucesso e a vitória da República Turca”, disse o chefe de Estado do discurso oficial. Apesar das críticas de que quer apagar o legado secular de Mustafa Kemal Ataturk, considerado o fundador da Turquia moderna, o Presidente turco teceu-lhe elogios e insistiu não só na continuidade do país com a História, mas também na projeção além das suas fronteiras atuais. headtopics.com

Segundo a agência noticiosa Efe, a imprensa da oposição descreveu as celebrações como “sem brilho”, até porque o legado laico de Ataturk é “diametralmente oposto à ideologia islâmica de Erdogan”, que quer “recuperar o legado otomano, tendo o Islão como elemento unificador do povo”.

