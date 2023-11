Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militar

A Turquia cumpre hoje o centenário enquanto república independente e a data foi assinalada em Istambul com pirotecnia, repetidas passagens de aviões F-16, um desfile naval com uma centena de navios -- a Turquia tem o oitavo maior exército do mundo -- e com um discurso do Presidente Erdogan à nação.

"Nenhuma potência imperialista será capaz de impedir a felicidade, o sucesso e a vitória da República Turca", disse o chefe de Estado do discurso oficial. Apesar das críticas de que quer apagar o legado secular de Mustafa Kemal Ataturk, considerado o fundador da Turquia moderna, o Presidente turco teceu-lhe elogios e insistiu não só na continuidade do país com a História, mas também na projeção além das suas fronteiras atuais.

"Dos Balcãs ao Cáucaso, de Karabakh à África, do Turquestão à Palestina, onde quer que haja pessoas oprimidas e necessitadas, a Turquia corre para ajudá-las e resolver os seus problemas", disse. Segundo a agência noticiosa Efe, a imprensa da oposição descreveu as celebrações como "sem brilho", até porque o legado laico de Ataturk é "diametralmente oposto à ideologia islâmica de Erdogan", que quer "recuperar o legado otomano, tendo o Islão como elemento unificador do povo". headtopics.com

