Equiparar pensões ao salário mínimo ‘é exequível’, garante pai da proposta

A medida anunciada por André Ventura de colocar as pensões ao nível do salário mínimo nacional caiu que nem uma bomba. ‘Irrealista’, ‘populista’, ‘demagógica’ – ouviu-se em uníssono a todas as outras forças políticas. Ao nosso jornal, o pai da ideia garante que “é exequível” e lamenta as críticas feitas pelos outros partidos.

“PS e PSD criticaram porque gostavam de ter pensado e anunciado a medida, no entanto, como nunca lhes ocorreu, ficaram completamente desconcentrados”, diz o economista Pedro Arroja, considerando que quem diz que é impossível de aplicar “ou não sabe fazer as contas ou não as fez”





Pedro Arroja defende exequibilidade da medida de colocar pensões ao nível do salário mínimoPedro Arroja diz que medida representa um acréscimo da despesa de 7% em seis anos, o que dá uma média de 1,1% ao ano. Defende ainda que não é uma ideia ideológica, mas humanitária.

