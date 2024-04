Equipa da PSP chamada à embaixada de Israel em Lisboa devido a envelope suspeito

Uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos de Segurança em Subsolo, da Polícia de Segurança Pública, foi acionada para a embaixada de Israel em Lisboa devido a um envelope suspeito. A informação foi avançada pelaA equipa da PSP foi chamada devido a um envelope recebido na embaixada, originário de França, que continha pó preto e uma menção à Palestina no seu interior.

Ao Observador, a PSP afirma que ainda se encontra a fazer diligências e a tentar apurar qual a substância que se encontrava no envelope. De acordo com oA Embaixada de Israel recebeu esta noite um envelope suspeito. A PSP foi chamada ao local para investigar o sucedido. Milhares de israelitas, incluindo muitos familiares de reféns detidos em Gaza, manifestaram-se hoje novamente em Jerusalém, para pedir a saída do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusado de ter traído a confiança popula

