Equipa da PSP acionada para Embaixada de Israel devido a envelope suspeito

Uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos de Segurança em Subsolo, da Polícia de Segurança Pública (PSP), foi acionada para a Embaixada de Israel em Lisboa devido a um envelope suspeito. Na rede social X,A Embaixada de Israel recebeu esta noite um envelope suspeito. A PSP foi chamada ao local para investigar o sucedido.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Comtelis) explicou à agência Lusa, pelas 23h20, que "um funcionário da embaixada achou estranho por vir num envelope essa substância ,", tendo sido alertadas as autoridades. A situação ainda está a decorrer e que está a ser feita a análise ao produto., sabendo-se então que o envelope tinha origem em França e que no seu interior continha um pó preto e uma alusão à Palestina.

