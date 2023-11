Equinix anuncia parceria com a Alice & Bob para acesso à tecnologia quântica

Através da colaboração com a Alice & Bob, os clientes da Equinix em Portugal e em todo o mundo beneficiarão de um acesso seguro à tecnologia quântica de ponta, por meio do Equinix Fabric e do Equinix Metal, bem como através dos serviços empresariais estratégicos da Alice & Bob, desbloqueando oportunidades potenciais de milhares de milhões de dólares.

A Equinix, empresa mundial de infraestrutura digital, cotada no Nasdaq, anunciou uma parceria com a Alice & Bob, uma start-up francesa líder em computação quântica que desenvolve um dos processadores quânticos mais confiáveis do mercado. Os computadores quânticos têm capacidade para resolver rapidamente problemas que os melhores computadores convencionais demorariam milhares de anos a solucionar





