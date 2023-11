Episódio extra: que esperar da “segunda fase” da guerra Israel-Hamas?

Ouça um episódio extra do podcast Mundo a Seus Pés conduzido por Pedro Cordeiro, com a participação dos jornalistas da secção internacional Salomé Fernandes e Hélder GomesIsrael anunciou este fim de semana uma nova fase e os ataques com que trm respondido à matança do pass dia 7 de outubro, levada a cabo pelos jiadistas do Hamas.

Sem desfecho à vista, o conflito é mote para uma conversa com os jornalistas Salomé Fernandes e Hélder Gomes, autores de trabalhos sobre o assunto, conduzida pelo editor de internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. A edição técnica é de João Martins.é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.

Israel diz que a guerra com o Hamas 'entrou numa nova fase'Israel anunciou que entrou numa 'nova fase' na guerra em Gaza. O ministro da Defesa israelita assegura que a ofensiva vai continuar até que se emita nova ordem. Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu anuncia “segunda fase da guerra”Primeiro-ministro diz que Israel trava “a segunda Guerra da Independência” e “luta pela vida”. A guerra “dentro de Gaza vai ser longa”. Consulte Mais informação ⮕

Israel passa à Fase 2 com 'teia de aranha' de túneis do Hamas na miraNetanyahu traçou dois objetivos: destruir Hamas e recuperar reféns, mas admitiu campanha longa e difícil. Após noite de bombardeamentos Gaza acordou sob escombros. Hamas admite libertar reféns em troca de todos os presos palestinianos mas diz-se pronto para invasão terrestre. Consulte Mais informação ⮕

