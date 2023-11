Enfermeiros iniciam hoje greve às horas extraordinárias até 25 de novembro

"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em LisboaO Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) inicia esta segunda-feira uma greve às horas extraordinárias em Portugal continental até 25 de novembro, com a qual pretende que o Governo corrija a"estagnação salarial" dos profissionais.

Em comunicado, a organização sindical indica que"a presente luta dos trabalhadores enfermeiros visa fazer com que o Governo da República, tal como fizeram os Governos da Região Autónoma dos Açores e da Madeira, corrija as inversões remuneratórias decorrentes da legislação aprovada em 2022 sobre a contabilização dos anos de exercício profissional".

Trata-se, segundo o sindicato, de"uma injustiça agravada com o impacto no valor pago pelo trabalho suplementar". As reivindicações do SNE incidem no"início do processo de revisão da carreira e tabela salarial com representantes do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, corrigindo a estagnação salarial dos enfermeiros nos últimos nove anos, através da assinatura de um protocolo negocial para um Acordo Coletivo de Trabalho Global". headtopics.com

A esta greve do SNE vai juntar-se, a partir de 3 de novembro e até 31 de dezembro, uma greve do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) que já anunciou uma paralisação ao trabalho extraordinário, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades.

"A capacidade de resposta do SNS piora de dia para dia, prejudicando todos os portugueses, sejam eles profissionais do SNS ou não. Não duvidamos que, com trabalhadores mais satisfeitos, aumenta a qualidade da resposta do SNS e os enfermeiros são a maior classe profissional deste serviço", refere, em comunicado, o Sindepor.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

