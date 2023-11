Enfermeiros iniciam greve às horas extraordinárias até 25 de novembro

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Trata-se, segundo o sindicato, de"uma injustiça agravada com o impacto no valor pago pelo trabalho suplementar". As reivindicações do SNE incidem no"início do processo de revisão da carreira e tabela salarial com representantes do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, corrigindo a estagnação salarial dos enfermeiros nos últimos nove anos, através da assinatura de um protocolo negocial para um Acordo Coletivo de Trabalho Global".

A esta greve do SNE vai juntar-se, a partir de 03 de novembro e até 31 de dezembro, uma greve do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) que já anunciou uma paralisação ao trabalho extraordinário, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades. headtopics.com

