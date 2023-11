Enfermeiros iniciam greve às horas extraordinárias

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) inicia uma greve às horas extraordinárias em Portugal continental até 25 de novembro, com a qual pretende que o Governo corrija a"estagnação salarial" dos profissionais.

A esta greve do SNE vai juntar-se, a partir de 3 de novembro e até 31 de dezembro, uma greve do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) que já anunciou uma paralisação ao trabalho extraordinário, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades.

