Enfermeiros e administração pública juntos no Porto para exigir melhores salários

Trabalhadores da administração pública e enfermeiros concentraram-se esta sexta-feira em frente ao Hospital de São João, no Porto, para reivindicar aumentos salariais e avisar o Governo que manterão as formas de luta até que este vá ao encontro das revindicações.

“De forma geral há serviços encerrados na Autoridade Tributária, Segurança Social, saúde e educação”, resumiu. “E as carreiras que estão a ser negociadas, não têm resultados ou estão a ficar pior do que já estão”, referiu, dando o exemplo, na área da saúde, dos técnicos auxiliares de saúde, que “há um ano negoceiam a carreira e receberam uma proposta miserável”.

“O ano está a terminar. O Governo quer servir-se da avaliação de desempenho para travar as promoções e aumentar o aumento da massa salarial. Neste momento a proposta que temos melhora um bocadinho porque as progressões passam a ser de oito em oito pontos e não de dez em dez, mas faz com os trabalhadores da administração pública desçam na sua classificação final”, concluiu. headtopics.com

“Perdemos 20% do poder de compra e os aumentos que nos dão são de 3%, portanto o SEP e os enfermeiros não podiam deixar de estar nesta luta conjunta da administração pública”, disse. A dirigente criticou, também, alguns conselhos de administração por “não se preocuparem em ter os rácios adequados para o seu dia-a-dia e nos dias de greve condicionem o direito à greve”.

Quanto ao cumprimento de horas extraordinárias, Fátima Monteiro disse que há serviços em que cada enfermeiro tem 300 horas a mais do que devia fazer e deu o exemplo do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.Questionada sobre a adesão à greve de hoje, Fátima Monteiro apontou que esta ronda os 70% e contou que, por exemplo no Hospital de São João, “só se estão a fazer as cirurgias urgentes”. headtopics.com

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoO Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou hoje uma greve ao trabalho extraordinário em novembro e dezembro, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoA greve foi convocada pelo Sindicato Democr&225;tico dos Enfermeiros de Portugal, que n&227;o representa a maioria dos enfermeiros, para entre as 00h00 de 3 de novembro e as 24h00 de 31 de dezembro, abrangendo o setor p&250;blico em todo o pa&237;s. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoGreve abrange o setor público em todo o país. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoEntre as reivindicações associadas à greve estão 'a integração imediata nos quadros das instituições públicas de todos os enfermeiros com contratos de trabalho válidos' e o cumprimento das chamadas 'dotações seguras', através da admissão imediata de enfermeiros. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoParalisação arranca a 3 de novembro, próxima sexta-feira, e abrange o setor público. Consulte Mais informação ⮕