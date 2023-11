Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois dias

A greve dos enfermeiros do CHMT, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todas no distrito de Santarém, Em declarações à Lusa, Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração (CA) do CHMT, confirmou o acordo que suspende a greve anunciada, tendo reconhecido razão às pretensões dos enfermeiros e manifestado a sua satisfação pelo cancelamento do protesto.

Em nota informativa, o SEP refere que"as inúmeras ações de luta desenvolvidas e a greve decretada para 02 e 03 de novembro obrigaram a administração a assumir compromissos", tendo indicado os pontos em que assenta o acordo, expresso em"ofício enviado pela administração, hoje, dia 01" de novembro.

"A administração assumiu que (...) irá atribuir 1,5 pontos aos enfermeiros que anteriormente mantiveram um ponto e processamento dos respetivos retroativos com efeitos a 01 de janeiro de 2022 e pagamento conjuntamente com o vencimento do mês de novembro", indica o SEP.

Outro ponto, segundo o SEP, é a"análise" do"posicionamento remuneratório decorrente do recrutamento de enfermeiros para a categoria de enfermeiro especialista", uma questão"nacional", a par da contratação de enfermeiros.

