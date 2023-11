Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois dias

"Nós estamos sempre dispostos a cancelar uma greve desde que haja compromissos da outra parte. Ontem fomos contactados pelo Conselho de Administração (CA), e houve um assumir por escrito de alguns dos compromissos muito importantes para os enfermeiros" pelo que, indicou, a greve foi suspensa.

"Reivindicavam, e com razão", afirmou o gestor, tendo dado conta que o parecer jurídico solicitado para a contagem do tempo de serviço "chegou ontem" e que o mesmo "dá a possibilidade ao CHMT para que seja feito esse reconhecimento, que é de todo o direito".

O CA do CHMT assume a "contagem de pontos entre 2004 e 2014" e, "finalmente, a resolução do problema da contabilização de apenas um ponto a enfermeiros por suposta ausência de avaliação", e que estaria a afetar 123 profissionais.

Por outro lado, foi assinalada a "eventual mudança de posição remuneratória a 01 de janeiro de 2023 por utilização de pontos inerentes à avaliação do desempenho referente ao biénio 2021/2022", com "apuramento dos pontos" relativos ao mesmo período e "processamento dos respetivos retroativos, com efeitos a janeiro de 2023, conjuntamente com o vencimento do mês de dezembro de 2023".

"A administração irá manter os enfermeiros com contratos a termo e promover os necessários contratos de substituição e continuará a desenvolver os melhores esforços para que seja autorizada a contração destes enfermeiros para o quadro de pessoal da Instituição", pode ler-se no compromisso assumido e que levou à suspensão da greve.

