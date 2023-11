Enfermeiros. Desconvocada greve no Centro Hospitalar do Médio Tejo

Segundo o Sindicato, a administração do Centro, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, comprometeu-se a contar tempo de serviço e a fazer regressar enfermeiros que tinham sido dispensados.

:

CMJORNAL: Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com o Centro Hospitalar Médio Tejo e desconvocam greve de dois diasInformação foi divulgada pela porta-voz do sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com o Centro Hospitalar Médio Tejo e desconvocam greve de dois diasInformação foi divulgada pela porta-voz do sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois diasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois diasO Sindicato dos Enfermeiros Portuguesas (SEP) anunciou hoje ter alcançado um acordo com a administração do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) para as reivindicações apresentadas, tendo desconvocado a greve agendada para os dias 02 e 03 de novembro.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois diasO acordo com a administração do Centro Hospitalar Médio Tejo suspende a greve anunciada para esta quinta e sexta-feira, por ter reconhecido razão às pretensões dos enfermeiros e manifestado a sua satisfação pelo cancelamento do protesto.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Enfermeiros do Médio Tejo desconvocam greve de dois diasEnfermeiros chegaram a acordo com o centro hospitalar que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Em causa estava um reforço dos profissionais e a contagem do tempo de serviço.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »