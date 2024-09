Enfermeiros Alcançam Marco Histórico em Acordo com o Ministério da Saúde

alcançou um marco histórico nas negociações com o Ministério da Saúde, assegurando uma valorização imediata dos enfermeiros, com efeitos já a partir de novembro. Este acordo, que beneficia diretamente toda a classe, representa uma atualização real da tabela salarial, permitindo uma progressão mais rápida na carreira, sem sacrificar os direitos adquiridos.

Iniciamos este percurso de negociação, abrindo a porta de todas as estruturas sindicais e percorremos um caminho com aqueles que verdadeiramente assumiram o compromisso da valorização da profissão, trazendo contributos positivos e optando pela via da negociação, contrariamente à tradicional opção pela greve e protesto fácil. Cada vez mais os enfermeiros se revêm menos nesta opção e neste “sentido” de luta.

