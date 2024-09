Enfermeira Desaparece Sem Deixar Rastro Durante Celebração de Aniversário do Pai em Restaurante de Almada

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de Almada Lágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em Tábua

Um homem de 35 anos foi este sábado retirado morto de uma piscina de uma residencial em Soure, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e o corpo levado para o Instituto de Medicina Legal.

O acidente ocorreu cerca das 11h30 na localidade de Lousões e provocou o corte da estrada ao trânsito até às 14h15.PortugalMenor de 12 anos que esfaqueou seis colegas numa escola da Azambuja vai visitar os pais

Desaparecimento Enfermeira Almada Restaurante Aniversário

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaUma mulher brasileira de 38 anos, enfermeira num hospital privado de Coimbra, desapareceu esta tarde num restaurante de Cacilhas, em Almada, onde se deslocou com o pai para celebrar o aniversário deste. A mulher levantou-se para ir à casa de banho e não regressou, deixando na mesa a mala com todos os documentos e o telemóvel.

‘Santa enfermeira’ em risco de ficar sem teto para viverCasa própria em que morava ardeu misteriosamente em 2021. Está em ruínas mas pode voltar a ser morada da idosa, que vai ser despejada.

Sem torres e sem diretor: Prisão de Vale de Judeus com lacunas de segurançaAposentação de antigo diretor ainda não foi colmatada.

Enfermeira morre com ataque de asma após fugir de grupo de jovens na IrlandaVítima já tinha sido perseguida duas vezes.

Governo exige rigor para evitar fraudes nos apoios públicos após incêndiosManuel Castro Almeida, ministro da Coesão Territorial, diz também que a obrigação do Estado é ajudar as pessoas que, sem culpa, ficaram sem casa e sem emprego devido aos incêndios.

Choque entre Metro Sul do Tejo e Carrinha Ferido em AlmadaUma colisão entre um comboio do Metro Sul do Tejo e uma carrinha de transporte de mercadorias, ocorreu na Avenida D. Afonso Henriques no Pragal, Almada, causando ferimentos ao condutor da carrinha.

