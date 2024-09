Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de Almada Lágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em Tábua

Os agentes foram alertados pelas 17h20, quando a vítima se refugiou dentro do estabelecimento. As várias patrulhas acionadas percorreram as imediações e encontraram um dos suspeitos, ainda na posse de uma arma de fogo municiada. Foi detido. Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaCamionista português morre atropelado por carro em EspanhaAutoridades percorreram as imediações e encontraram um dos suspeitos.

Rapaz viu na Internet vídeos de ataques semelhantes. Terá sido essa a inspiração. Juiz mandou interná-lo em regime semiaberto.

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaUma mulher brasileira de 38 anos, enfermeira num hospital privado de Coimbra, desapareceu esta tarde num restaurante de Cacilhas, em Almada, onde se deslocou com o pai para celebrar o aniversário deste. A mulher levantou-se para ir à casa de banho e não regressou, deixando na mesa a mala com todos os documentos e o telemóvel.

