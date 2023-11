Energia Renovável Marinha: Potencial e Metas

A sua intervenção na conferência vai deter-se na Energia Renovável Marinha (ERM), num contexto global e também à escala portuguesa.

Do que falamos quando nos referimos à ERM e quais são as suas principais fontes? As Energias Renováveis Marinhas são todas as que podem ser produzidas através do oceano ou com localização no oceano, incluindo, por ordem decrescente de contribuição potencial para produzir energia, a energia eólica offshore, a energia das ondas, a energia do gradiente salino, a energia do gradiente térmico (OTEC) e a energia das marés. Quais são as metas previstas para o desenvolvimento de energia eólica offshore no mundo e na Europa, o que, naturalmente, inclui Portugal? Num momento anterior referiu que"com tecnologia que já existe, seria possível retirar exclusivamente do oceano

: