Encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São Francisco

O comentador da SIC Germano Almeida faz uma análise ao que deverá ser discutido no encontro entre Joe Biden e Xi Jinping, nomeadamente as várias preocupações que os EUA têm em relação à China: o apoio à Rússia, as relações com Teerão, a questão de Taiwan. Os Presidentes dos Estados Unidos e da China reúnem-se hoje em São Francisco, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

É o primeiro encontro presencial num ano e é visto pelos analistas como uma oportunidade de estabilizar as relações diplomáticas entre as duas potências. Os dois líderes deverão falar sobre os atuais conflitos, as consequências para o mundo e as questões fundamentais para alcançar a paz. “É muito relevante que o Presidente da China se encontre com o Presidente dos Estados Unidos em solo americano (…) é uma oportunidade na perspetiva em que nos últimos meses houve um agravar das tensões entre as duas maiores potências, nomeadamente a questão do balão, a questão das tarifas e, sobretudo, a forma como a China continua, no caso da invasão russa da Ucrânia, a estar do lado da Rússi

PUBLİCO: Presidentes dos EUA e da China voltam a encontrar-se após corte de comunicações militaresDesde o último encontro em 2022, as relações entre os EUA e a China arrefeceram ao ponto do corte das comunicações militares. Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar em São Francisco para reduzir a tensão e restabelecer a comunicação direta.

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

ECO_PT: Economia da China dá sinais de retoma em outubroA economia da China deu sinais de retoma, em outubro, com as vendas a retalho e a indústria transformadora a crescerem, embora o setor imobiliário continue a contrair, indicam os dados oficiais divulgados esta quarta-feira.

SICNOTİCİAS: Jogadores do Benfica e Sporting se reencontram na Seleção NacionalDepois de uma noite de emoções, o reencontro na “Equipa das Quinas” de jogadores que foram protagonistas neste domingo no encontro entre o Benfica e o Sporting.

İTWİTTİNG: ‘Sem Rasto’ Os puzzles dos desaparecidos em PortugalRui Pedro e Maddie são os nomes mais conhecidos dos desaparecidos em Portugal, mas existem dezenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Esta realidade é narrada pelos jornalistas Luís Francisco e José Bento Amaro em ‘Sem Rasto’. &etilde;

EXPRESSO: Tráfico de influências e atropelamento da atividade económicaPromoção do populismo na justiça e a promiscuidade entre governantes e empresas são temas recorrentes na vida nacional

