Encontro debate caminhos para reinventar a escola

O encontro que se propõe debater e refletir os caminhos para reinventar a escola decorre sob a égide da Cátedra UNESCO - Futuros da Educação e tem lugar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Nos trabalhos participa, por videoconferência, o costa-riquenho Leonardo Garnier, conselheiro especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Cúpula Para a Transformação Educacional.

Uma intervenção que levará aos presentes, entre outros temas, os desafios de equidade e qualidade da educação; a transformação das escolas, dos professores e dos recursos pedagógicos; o investimento na educação, de forma mais equitativa e com mais eficiência. Leonardo Garnier, economista, foi ministro da Educação no seu país natal entre 2006 e 2014. No plano académico, assinou diversos artigos em revistas e livros sobre questões económicas e sociais ligadas ao desenvolvimento. É coautor do livro Costa Rica: Um País Subdesenvolvido Quase Bem-Sucedido (2010). Presentemente é também professor da Universidade da Costa Ric





