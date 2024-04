Encontro de pares de Nuno Borges e Francisco Cabral adiado devido à chuva no Estoril Open

O encontro de pares dos portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, também foi esta terça-feira adiado no Estoril Open em ténis, devido à chuva, anunciou a organização. A chuva que impediu quase todo o início do programa no Clube de Ténis do Estoril já tinha obrigado à mudança do encontro do português Henrique Rocha com o francês Gaël Monfils para quarta-feira.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tenista Nuno Borges apurado para as meias-finais do challenger de PhoenixO tenista português venceu o australiano Thanasi Kokkinakis em dois sets. Nuno Borges defronta este sábado Van Assche no encontro das meias-finais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Nuno Borges nas meias-finais de PhoenixAgora, nas meias-finais, o portugu&234;s vai defrontar o franc&234;s Luca van Assche (n&250;mero 86 do mundo).

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Nuno Borges na final em PhoenixO advers&225;rio vai sair da partida entre Vukic contra Berrettini

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Nuno Borges revalida título no 'challenger' de PhoenixAtleta venceu o italiano Matteo Berrettini em dois sets.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Nuno Borges revalida título no Challenger de PhoenixEsta foi a sexta vitória do maiato em torneios da categoria 'challenger', na sua primeira final de 2024, num ano em que se tornou o primeiro de Portugal a chegar à quarta ronda de um torneio Grand Slam, no Open da Austrália, tendo então entrado no top 50 mundial.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Tenista Nuno Borges cai na primeira ronda do Masters 1.000 de MiamiVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »