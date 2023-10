Encontrada morta mulher desaparecida em Oliveira de Azeméis

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosA mulher de 64 anos que estava desaparecida, desde as 15h00 desta quarta-feira, em Macieira de Sarnes, no concelho de Oliveira de Azeméis, foi encontrada morta, esta sexta-feira, no leito de um rio junto à própria casa, por uma patrulhada apeada da GNR que realizava buscas no local.

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha.Taxista detido pela décima vez por enganar turistas em LisboaTudo o que foi dito na primeira sessão de julgamento da morte de Sara Carreira

Ivo Lucas chorou ao recordar as últimas palavras da namorada, Sara Carreira. A jovem gritou "cuidado" antes do embate. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências ao ouvir pormenores sobre o acidente.Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Um ferido após colisão entre carro e carrinha de transporte de mercadorias em Oliveira de AzeméisVítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Mulher de 64 anos desaparecida em Oliveira de AzeméisBuscas prosseguem junto de um ribeiro. Consulte Mais informação ⮕

Mulher de 64 anos desaparecida em Oliveira de AzeméisUma mulher de 64 anos desapareceu esta quarta-feira, pelas 15h00, em Macieira de Sarnes, no concelho de Oliveira de Azeméis. Buscas acontecem junto de um ribeiro onde se suspeita que possa ter caído. Consulte Mais informação ⮕

Jovem de 23 anos ferido após colisão entre carro e carrinha de transporte de mercadorias em Oliveira de AzeméisVítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Luísa Villar: “Acho que o Daniel Oliveira é o melhor entrevistador deste país”'Eu nem sei como ele descobriu coisas que eu já nem me lembrava!' Consulte Mais informação ⮕

“Andou a fazer queixinhas”: Rui Oliveira revela que Brenda Mattar falou com amigos sobre LuisãoApresentador do ‘Noite das Estrelas’ fala sobre Brenda Mattar e Luis&227;o, que aparentemente reataram a rela&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕