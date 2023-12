Encargos com habitação aumentam 45% em Portugal

Os encargos com a habitação dispararam 45% nos últimos sete anos, pesando atualmente 39,1% no orçamento das famílias portuguesas, segundo o Inquérito às Despesas das Famílias, divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos nominais, e considerando que a despesa média anual apurada dos agregados no biénio 2022/23 foi de 24 190 euros, traduz-se isto em 9452 euros, bem como num acréscimo de 2951 euros face aos custos de 6501 euros registados em 2015/16.

Em concreto, o crescimento observado neste período foi de 7,2 pontos percentuais (p.p.) e explica-se essencialmente pelo aumento das rendas e da inflação, já que a subida verificada foi superior à que "teria ocorrido se a despesa média das famílias com a habitação tivesse aumentado à taxa de crescimento do índice de preços no consumidor", que se fixou nos 16,2% entre dezembro de 2015 e dezembro de 2022, de acordo com o IN





dinheiro_vivo

