Empresas sobem impacto na economia para 50% do valor acrescentado em 2022

As empresas portuguesas aumentaram o seu impacto na economia, tendo atingido 50% do seu valor acrescentado bruto (VAB) no ano passado, segundo uma análise da Iberinform, filial da Crédito y Caución."As empresas portuguesas aumentaram o seu impacto na economia atingido 50,4% do seu valor acrescentado bruto em 2022", indicou em comunicado.

Verificou-se igualmente uma deterioração do risco de tesouraria associado ao endividamento de setores como o das bebidas, têxteis, vestuário e calçado, construção, imobiliário, mobiliário e impressão. Por sua vez, o prazo médio de pagamento aos fornecedores recuou na indústria e nos serviços e houve um aumento de geração de caixa na indústria do vestuário e da celulose e do papel.

Em 2022, registou-se uma"queda generalizada" nas margens comerciais brutas do tecido produtivo português,"uma vez que os seus preços finais não compensaram os aumentos dos preços dos materiais, bens, energia e serviços, num contexto marcado por limitações nas cadeias de valor e pelo impacto da inflação". headtopics.com

A mesma análise também revelou que as empresas portuguesas conseguiram reduzir o seu risco financeiro e a sua exposição à subida das taxas de juro, sobretudo as atividades industriais. No que diz respeito à eficiência energética, no período em análise, houve um aumento geral dos custos por valor de produção,"com exceção de alguns setores com utilização muito intensiva de energia que foram protegidos do aumento dos preços".Pub

61% das empresas de media com resultados positivos em 2022A publicidade continua a ser a principal fonte de receita das empresas de media e os serviços de streaming 'surgem cada vez mais como uma ameaça ao status quo', destaca o relatório da ERC. Consulte Mais informação ⮕

Família Amorim lidera lista de mais ricas em Portugal10 famílias com mais património representam metade do valor das 50 primeiras. Consulte Mais informação ⮕

Fernanda Amorim e filhas encabeçam lista de famílias mais ricas em Portugal10 famílias com mais património representam metade do valor das 50 primeiras. Consulte Mais informação ⮕

Boeing reduz perdas em 50% para 2.088 ME nos primeiros nove mesesO fabricante aeronáutico norte-americano Boeing anunciou hoje que nos primeiros nove meses teve prejuízos de 2.212 milhões de dólares (2.088 milhões de euros), menos 50% do que no mesmo período de 2022. Consulte Mais informação ⮕

Violações de dados no setor da saúde aumentam mais de 50% na EuropaA maioria destas violações de dados resultam de ataques de ransomware e pelo menos metade das violações de dados registadas na primeira metade de 2023 estão relacionadas com fornecedores de instituições hospitalares. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa disponibiliza mamografias gratuitas às mulheres com menos de 50 anosDe acordo com o autarca, nenhuma mulher ser&225; exclu&237;da, mas o servi&231;o tem como foco as mais jovens. Consulte Mais informação ⮕