Empresas norte-americanas retiram publicidade da X devido a discurso de ódio

Diversas empresas norte-americanas anunciaram que vão retirar publicidade da X devido ao aumento do discurso de ódio na rede social e na sequência de comentários do seu proprietário, Elon Musk, considerados antissemitas e já condenados pela Casa Branca.

Fontes oficiais da Comcast e da NBCUniversal confirmaram hoje à agência AP que as empresas de entretenimento “pararam” a publicidade na X, depois de a IBM ter feito o mesmo, em reação a um relatório que concluiu que os seus anúncios estavam a aparecer juntamente com material pró-nazi. “A IBM tem tolerância zero para o discurso de ódio e discriminação e suspendeu imediatamente toda a publicidade na X enquanto investigamos esta situação totalmente inaceitável”, disse a empresa em comunicad





ojeconomico » / 🏆 11. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Empresas retiram publicidade da X devido a discurso de ódio e comentários antissemitas de Elon MuskDiversas empresas norte-americanas anunciaram que vão retirar publicidade da X devido ao aumento do discurso de ódio na rede social e na sequência de comentários do seu proprietário, Elon Musk, considerados antissemitas e já condenados pela Casa Branca.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Casa Branca acusa Elon Musk de promover ódio antissemita e racistaA Casa Branca acusou Elon Musk de fazer uma promoção abjeta do ódio antissemita e racista em uma de suas publicações na rede social X. A publicação repete uma teoria da conspiração popular entre os nacionalistas brancos, segundo a qual os judeus têm um plano secreto para encorajar a imigração ilegal para os países ocidentais. Esta teoria foi aproveitada pelo autor do ataque a uma sinagoga em Pittsburgh em 2018.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Depois do ChatGPT, o Grok: Elon Musk lança chatbot concorrente&201; o primeiro produto da empresa xAI de Musk e encontra-se em testes com um grupo limitado de utilizadores nos EUA.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Grok, o chatbot “rebelde” com IA de Elon MuskVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Elon Musk apresenta Grok, o chatbot “rebelde” do XO chatbot da xAI, a startup de inteligência artificial fundada por Musk em Julho, vai ficar disponível para os assinantes da rede social X

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Empresa de Elon Musk vai lançar primeiro modelo de IAO CEO da Tesla foi um dos fundadores da empresa que criou o ChatGPT, em 2015, onde se manteve durante três anos, mas decidiu agora lançar um produto próprio.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »