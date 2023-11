Empresa Savannah nega acusações de usurpação de terras para mina de lítio

A empresa Savannah disse esta segunda-feira ser “totalmente falso” que esteja a usurpar terras para concretizar a mina de lítio do Barroso, em Boticas. É totalmente falso que a Savannah esteja a usurpar terras para concretizar o projeto. Todas as atividades que a empresa desenvolve respeitam a lei e são divulgadas publicamente.

Populares de Covas do Barroso acusaram a empresa mineira Savannah Resources de estar a tentar “entrar à força” em terrenos que alegam que são baldios e que já estão em litígio em tribunal





