Empresa de Braga ganha ar de milhões no maior telescópio do mundo

O objetivo da Comissão Europeia é assegurar um financiamento necessário inicial de três mil milhões de euros para cobrir o risco da compra e venda de hidrogénio verde. Para a primavera de 2024, está prevista a segunda ronda de leilões do Banco Europeu do Hidrogénio.

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira o lançamento oficial do Banco Europeu de Hidrogénio, com um primeiro leilão de 800 milhões de euros para projetos da União Europeia que produzam hidrogénio verde no espaço de cinco anos. "A Comissão lançou hoje o primeiro leilão no âmbito do Banco Europeu de Hidrogénio para apoiar a produção de hidrogénio renovável na Europa, com um montante inicial de 800 milhões de euros de receitas do comércio de licenças de emissão, canalizadas através do Fundo de Inovaçã





