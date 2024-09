Empresário da restauração alvo de tentativa de assalto em Vilamoura

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

“És porca, estás em pecado e vais ter de te confessar”: Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infânciaHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filho“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSiga aqui o ALERTA CMUm...

A GNR foi chamada ao local, mas o caso passou para a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redeProcuradora-geral da República e bruxo de Fafe juntos em Cabo VerdeVítima foi transportada em estado grave para o hospital de Santa Maria.Colisão entre três carros deixou ainda uma mulher ferida com gravidade.

Vítima alega que Sebastião Cruz tocou-lhe e teve conversas impróprias quando era residente na Casa Elísio de Moura.

Tentativa De Assalto Vilamoura Empresário Polícia Judiciária

Empresário alvo de tentativa de assalto em VilamouraVítima sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido atingida de raspão por um disparo de arma de fogo.

Dupla armada tenta roubar relógio de luxo a turista em VilamouraBritânico resistiu e foi agredido na cabeça com a coronha de uma arma de fogo.

Piloto do helicóptero que caiu no Douro sofreu apenas lesões nas pernas e encontra-se estávelO piloto sofreu apenas 'escoriações nas pernas' e está fora de perigo. Das seis pessoas que seguiam no interior do helicóptero, apenas o piloto sobreviveu. Quatro militares da GNR foram encontrados já sem vida sendo que ainda falta localizar o corpo de mais um elemento. Segundo as autoridades no local, a aeronave partiu-se ao meio.

Lua de Júpiter, Ganimedes, sofreu impacto de asteroide que pode ter mudado orientação do satéliteHá 4 mil milhões de anos, Ganimedes sofreu uma colisão com um asteróide gigante que pode ter alterado a sua orientação, diz estudo recente.

Brian May, guitarrista dos Queen, revela que sofreu AVC: “Foi um pouco assustador”Aos 77 anos, o lendário guitarrista dos Queen revelou ter sofrido um AVC que o deixou sem controlo do braço que usa para tocar guitarra. Apesar do susto, Brian May garante estar bem de saúde.

​Brian May sofreu AVC, mas já consegue tocar guitarraProblema de sa&250;de aconteceu h&225; uma semana. Guitarrista dos Queen, de 77 anos, diz que chegou a perder o controlo do bra&231;o esquerdo.

