Empregada doméstica acusa Neymar de trabalho escravo

O internacional brasileiro pagava 15 euros por hora, sem qualquer contrato de trabalho, com a empregada a registar todo o seu serviço num caderno. Uma antiga empregada doméstica de Neymar está a acusar o futebolista brasileiro de a obrigar a trabalhar para além das horas e sem folgas durante quase dois anos, exigindo 368 mil euros de indemnização ao jogador.

A mulher de 35 anos terá trabalhado sem documentação aquele tempo, sete dias por semana, e sem direito a folgas ou férias, tendo ainda exercido tarefas fora do seu expediente, quando Neymar representava os franceses do Paris Saint-Germain. O internacional canarinho pagava 15 euros por hora, sem qualquer contrato de trabalho, com a empregada a registar todo o seu serviço num caderno. Contratada em fevereiro de 2019, como ajudante de cozinha para uma festa. Um ano depois foi contactada para assumir várias tarefas, tornando-se..

