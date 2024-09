Empate a uma bola entre Casa Pia e Vitória de Guimarães

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO Casa Pia e o Vitória de Guimarães não foram além de um empate a uma bola em jogo da sétima jornada da I Liga , disputado hoje no Estádio Municipal de Rio Maior.

Tal como se perspetivava, os vimaranenses assumiram o controlo do jogo desde cedo, todavia, a espaços, os casapianos foram soltando-se das amarras e equilibrando a partida. No entanto, o arranque na etapa complementar não poderia ter sido melhor para o conjunto vitoriano, que, logo aos 49 minutos, beneficiou de um autogolo de João Goulart, após um livre de Tiago Silva à direita do ataque.

