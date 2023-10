Emocionada, Sónia Tavares partilha registo do filho: 'Orgulha-me vê-lo crescer...'

Foi através das redes sociais que Sónia Tavares se mostrou emocionada, ao escrever uma bonita mensagem ao seu filho, que tem 11 anos. 'O esteta de 11 anos que tenho lá em casa, tira umas boas kodaks', começou por escrever a artista no Instagram.

'Orgulha-me vê-lo crescer, mesmo quando tenho chiliques histéricos de mãe dramaticamente abandonada, que grita - ahhhhh, meu bebeeeeé! És o meu bebeeeeéhhh!! Não vais a lado nenhuuuuum, ficas aqui comigo para sempre', rematou Sónia Tavares. Diversos comentários surgiram. 'Esta música acompanha tão bem a melancolia gerada...

Patrícia Candoso recorda separação de João Catarré: 'Foi um processo muito solitário...'Patrícia Candoso mostrou-se emocionada. Consulte Mais informação ⮕

Não, de todo' - José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares são ...'Não foi ela que ganhou o concurso, foi uma operação - ou várias - de cirurgia plástica e medicina molecular'. Consulte Mais informação ⮕

Polémica com Miss Portugal: Elma Aveiro apoia Miguel Sousa TavaresElma Aveiro concorda com as palavras de Miguel Sousa Tavares sobre a vitória de Marina Manchete, a primeira mulher transgénero eleita Miss Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Sónia Tavares deixa ‘recado’ aos jovens e avisa: “Não me entupam a caixa das mensagens”Nos comentários, os internautas mostraram-se divertidos. Consulte Mais informação ⮕

Música clássica como nunca a ouvimos antesMartim Sousa Tavares é curador do ciclo 'Atravessar o Fogo'. Consulte Mais informação ⮕

Filho usava mercearia da mãe para traficar drogaProprietária foi um dos 10 detidos mas disse desconhecer o esquema e foi libertada com apresentações. Consulte Mais informação ⮕