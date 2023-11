Emigrantes portugueses mudaram e são cada vez mais os nascidos fora de Portugal

Em entrevista à agência Lusa, Flávio Martins, à frente do CCP desde 2016, considera que é preciso fazer"uma passagem" entre os emigrantes portugueses mais antigos e os atuais, que são cada vez mais os portugueses nascidos fora de Portugal.

Flávio Martins acredita que essa reflexão irá contribuir para outras formas de se abordarem e de se pensarem políticas para essas comunidades. "Só regressa quem saiu. Eu fico-me perguntando se não seria importante haver incentivos para pessoas que não saíram, porque já nasceram fora de Portugal, mas queiram estabelecer-se em Portugal e não são abrangidas por benefícios do programa" Regressar, adiantou.

"A gente não pode olhar mais as comunidades como sendo apenas aquelas pessoas que saíram de Portugal por alguma questão económica ou política e que muitas vezes iam trabalhar exclusivamente com serviços e comércio. Hoje temos portugueses em quase todas as áreas, se não todas, pelos países em geral e aí cabe sim fazer uma avaliação, que nunca foi feita de uma forma mais abrangente", prosseguiu.

Para o responsável, as pessoas em Portugal têm ouvido muito as comunidades e o CCP. E disso é exemplo a não-aceitação de uma medida proposta pelo Conselho de realizar o voto à distância para atos eleitorais que envolvessem as comunidades, o que poderia ser testado nas eleições do CCP, como as próximas, que se realizam em 26 de novembro.

