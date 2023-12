Emenda da Constituição dos EUA é usada para tentar afastar Trump dos boletins de voto

Uma emenda da Constituição dos EUA, ratificada três anos depois da Guerra Civil para evitar que os antigos Confederados (esclavagistas) pudessem servir na Administração, está a ser usada para tentar afastar o ex-presidente Donald Trump dos boletins de voto. Depois do Supremo Tribunal do Colorado, a secretária de Estado estadual do Maine também decidiu excluir o nome do republicano.

Uma decisão que, em ambos os casos, está suspensa pendente de recurso, com pressões para que o Supremo Tribunal dos EUA se pronuncie. A Secção 3 da 14.ª Emenda, adotada em 1868, impede que quem tenha participado numa insurreição possa assumir um cargo público. Dezenas de queixas foram apresentadas alegando que Trump não pode concorrer às presidenciais, devido ao seu papel na invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, dia em que se validou a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Um dos processos judiciais contra Trump diz precisamente respeito ao que aconteceu nessa ocasião, mas a emenda não requer uma condenação prévia em tribuna





