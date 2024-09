Embaixador português garante que ataque a caravana no Paquistão é inédito na zona

Ataque a caravana no Paquistão. Embaixador diz que zona é calma, mas"alvo era novo"Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva" Frederico Silva e os outros 10 embaixadores estão a salvo, em Islamabad. O embaixador garante que ataque é inédito na zona. Ministério dos Negócios Estrangeiros"lamenta profundamente" o incidente.

e que há extremistas que desenvolvem operações com"alguma regularidade" em território Paquistanês. Estes partem de grupos paquistaneses baseados no Afeganistão. Para o embaixador, o que diferencia este ataque dos restanto é o alvo, que, tratando-se de"um conjunto de 11 embaixadores", é relativamente novo., acrescentando que"o regresso a Islamabad foi tranquilo". A capital paquistanesa fica a cerca de 230 km do local em que se deu a explosão no primeiro carro do comboio de veículos em que seguiam os embaixadores..O ataque provocou uma vítima mortal e três feridos,"todos eles agentes policiais".

Paquistão Ataque Embaixadores Portugal Frederico Silva

