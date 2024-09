Embaixador de Portugal no Paquistão Sobrevive a Ataque com Bomba

OE2025: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na sexta-feira após troca de acusaçõesIncêndios. Chuva pode provocar deslizamento de terras na próxima semanaO Presidente da República já falou com o embaixador de Portugal no Paquistão, que se encontra a salvo em Islamabad. Um polícia morreu e três ficaram feridos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado português, com o ataque a uma caravana incluindo diplomatas de vários países, nomeadamente o Embaixador de Portugal naquele país", Frederico Silva.Um polícia foi morto e pelo menos três outros ficaram feridos numa explosão de mina que detonou à passagem do primeiro veículo na caravana.

A comitiva encontrava-se em Malam Jabba, no vale do Swat, em Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, quando foi atingida pela explosão.Em declarações à Lusa, o embaixador de Portugal no Paquistão e Afeganistão afirmou que"não era expectável" um atentado na zona onde esteve e há um"caráter atípico" de ter como alvo uma comitiva que integrava 11 diplomatas.

Uma explosão"grande e visível", o que teve o efeito de fazer com que as viaturas fizessem inversão de marcha e saíssem do local"com toda a rapidez possível", relatou. O embaixador"estava mais ou menos a meio do comboio de viaturas", pelo que"deu para ver e ouvir perfeitamente a explosão, embora não estivesse junto a parte da frente do comboio que foi afetada". .Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Paquistão Ataque Bomba Embaixador Portugal

