Embaixada de Israel em Lisboa recebe envelope suspeito

A PSP foi esta terça-feira chamada à Embaixada de Israel em Lisboa depois de esta ter recebido um envelope suspeito, adiantou a missão diplomática israelita em Portugal, através da rede social X. "A Embaixada de Israel recebeu esta noite um envelope suspeito. A PSP foi chamada ao local para investigar o sucedido. Todo o pessoal da Embaixada está em segurança", pode ler-se na nota.

tentou obter mais informações junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), que remeteu esclarecimentos para mais tarde. A CNN Portugal adianta que uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos da PSP foi acionada ao final da tarde desta terça-feira, devido a um envelope com um pó preto e uma referência à Palestina.

PSP chamada à Embaixada de Israel em Lisboa devido a envelope suspeito

Equipa de inativação de explosivos da PSP acionada para a embaixada de Israel em Lisboa
Em causa está o conteúdo de um envelope com origem em França.

PSP chamada à Embaixada de Israel em Lisboa devido a envelope suspeito
"Todo o pessoal da Embaixada está em segurança", avança a representação diplomática.

Equipa de inativação de explosivos chamada à embaixada de Israel em Lisboa

Centenas de russos esperam para votar na embaixada em Lisboa
Vladimir Putin está no poder desde 2000 e pretende garantir um quinto mandato presidencial.

Centenas de russos esperam para votar na embaixada em Lisboa

