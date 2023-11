Em terras de vulcões e maresia, Café dos Açores é o primeiro 100% português

A Europa, sendo um dos maiores consumidores, não tem historial na produção de café e agora, com esta iniciativa, torna-se possível dar passos firmes para se produzir café de grande qualidade na Europa, em particular nos Açores.

Trata-se de um café arábico e está disponível nas lojas de Lisboa e no Porto como edição exclusiva e limitada.O primeiro café 100 por cento português resulta de uma parceria entre a Delta Cafés, o Governo Regional e a Associação de Produtores Açorianos de Café.

