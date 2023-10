Em Portugal, foram autorizados para abate 13.449 sobreiros desde 2017

Em Portugal, foram autorizadas para abate 85.882 árvores entre 2017 e Agosto de 2023, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Dentro desse valor, 13.449 são sobreiros – uma árvore protegida por lei.

Ao todo, a floresta representa mais de 3,2 milhões de hectares do território português. Cerca de um terço dessa floresta é ocupado por Para se ter uma ideia da disposição dos sobreiros no terreno, o ICNF indica que os povoamentos puros de sobreiros têm uma densidade média de 78 árvores por hectare e os povoamentos onde o sobreiro é dominante têm apenas 65 árvores por hectare, segundo o 6.º Inventário Florestal Nacional.

Mais: se se aplicar um rácio de 50 árvores por hectare, Portugal terá uma povoação de cerca de 36 milhões de sobreiros. “Nos próximos anos, está prevista a plantação de cerca de 15 milhões”, prevê o instituto. headtopics.com

Em Portugal, não são permitidas conversões nos povoamentos de sobreiros. Para o seu abate, uma das excepções é a declaração de “imprescindível utilidade pública”. Neste caso, há um determinado projecto na área onde estão os sobreiros e menciona-se a necessidade do seu corte para que o empreendimento avance.

Antes de ser feita essa declaração – que pode ser assinada, por exemplo, pelo ministério do Ambiente –, tem de se passar por todo um processo que inclui um estudo de impacte ambiental ou um plano de acompanhamento ambiental da obra. No fundo, a “imprescindível utilidade pública” só deve avançar se não existir, de facto, alternativa ao abate dessas árvores protegidas. headtopics.com

Índice Global da Fome de 2023 revela aumento da subnutrição desde 2017Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Índice Global da Fome de 2023 revela aumento da subnutrição desde 2017África subsaariana e sul asiático enfrentam níveis mais altos de fome. Mulheres e jovens são mais afetados pela insegurança alimentar grave. Estudo pede sistemas equitativos e sustentáveis. Consulte Mais informação ⮕

Instituto que faz Peace Index vai ter representante em PortugalFilipe Domingues passa a representar o Institute for Economics and Peace, o think tank responsável pelo Índice Global de Paz, que no relatório de 2023 coloca Portugal como o sétimo país mais pacífico do mundo. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam uma greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Incêndios. Movimento recorre ao Supremo para ser assistente de processo dos fogos de outubro 2017Relação de Coimbra confirmou decisão que negava a possibilidade de o MAAVIM se constituir como assistente do processo relacionado com os incêndios de outubro de 2017. Movimento vai recorrer. Consulte Mais informação ⮕