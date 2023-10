Em Gaza, os pais colocam fitas coloridas nas crianças para as reconhecerem caso morram

A filha do palestiniano Ali Daba mostra a sua pulseira no seu abrigo em Khan Younis, no sul de GazaCom os enterros em valas comuns devido à incapacidade de identificar todas as vítimas, as famílias em Gaza optam por colocar fitas coloridas nas crianças e entes queridos, assim como escrever os nomes nos braços e pernas, numa tentativa de identificá-los, caso morramCom vários mortos não identificados a serem enterrados em valas comuns, assinalados apenas...

Com muitas vítimas impossíveis de reconhecer, os clérigos muçulmanos autorizaram os enterros coletivos em valas comuns. Antes do enterro, os médicos recolhem amostras de sangue, os mortos são fotografados e são-lhes atribuídos números. A esperança das famílias é a de que as marcas de identificação, que estão a ser colocadas nas crianças e noutros familiares, evitem este destino.

As condições deverão ainda agravar-se quando as reservas de combustível terminarem. Como os geradores de eletricidade de reserva funcionarem apenas a combustível, os sistemas de água vão falhar, assim como os hospitais. headtopics.com

. Mais de 613.000 deslocados encontram-se nas instalações desta organização. As condições de saúde têm vindo a degradar-se, com o registo, na semana passada, de aproximadamente 7.000 casos de infeções respiratórias agudas, cerca de 3.000 casos de diarreia e centenas de casos de sarna e piolhos.

Novo Regulamento Europeu para Embalagens e Resíduos de Embalagens: quando os objetivos não se traduzem, na prática, em benefícios

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de Gaza

Deficiência: Eduardo é tetraplégico e espera há mais de um ano o financiamento prometido no PRR para obras em casa. Não é o único

Pessoas com deficiência: programa que previa adaptação de 1000 casas recebeu apenas 80 candidaturas

Guterres poderá ter comprometido "capacidade de negociação" no conflito Israel-Hamas, mas não ficará "isolado" na ONU

Deficiência: Eduardo é tetraplégico e espera há mais de um ano o financiamento prometido no PRR para obras em casa. Não é o único