Elza Pais reeleita presidente das Mulheres Socialistas

A dirigente do PS Elza Pais foi reeleita presidente nacional da estrutura Mulheres Socialistas -- Igualdade e Direitos, cargo que ocupa desde 2016. Como presidente das Mulheres Socialistas, tem dado prioridade política ao tema do combate à violência doméstica e às questões da igualdade de género. Elza Pais foi deputada na Assembleia da República, secretária de Estado da Igualdade, formada em Sociologia e docente universitária nesta área.

Além da presidente desta estrutura socialista, os militantes socialistas elegeram o novo líder do partido, Pedro Nuno Santos, que venceu com 62% dos votos e ainda os 1.400 delegados ao Congresso Nacional do PS, que se reunirá entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa -- aos quais aos se juntam 1.100 delegados por inerência. Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS, com 24.080 votos, correspondentes a 62%, nas eleições diretas realizadas entre sexta-feira e hoje





