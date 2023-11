Elenco de “Friends” ainda está a processar a morte de Matthew Perry: “Era como um irmão para eles”

O elenco de “Friends” ainda se encontra a processar a morte de Matthew Perry, contou fonte próxima do grupo ao “Page Six”.

De acordo com esta publicação, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow estão a preparar um comunicado em conjunto, na sequência da morte do amigo e colega. “Ainda o estão a processar a morte do irmão. O Matthew era como um irmão para eles”, afirmou a mesma fonte.

Os seis atores permaneceram amigos próximos mesmo após o fim da série. “Estiveram juntos nos bons e nos maus momentos”, continuou. “Quando o Matthew estava doente, protegeram-no e cuidaram dele”. headtopics.com

