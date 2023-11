Eleição histórica na Argentina

É uma noite histórica para a Argentina. "O modelo empobrecedor de castas acabou. Hoje estamos a adotar o modelo de liberdade, para nos tornarmos novamente uma potência mundial". Introduzir o dólar no país foi uma das propostas de Milei Durante a campanha, o candidato prometeu introduzir o dólar dos Estados Unidos como moeda nacional, para combater a inflação, atualmente em 143%, entre outras ruturas nas políticas económicas e financeiras do país.





🏆 2. SICNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiAs sondagens tinham previsto que o candidato 'antissistema' Javier Milei iria voltar a ser o mais votado na primeira volta das presidenciais, repetindo a vitória conquistada nas primárias de 13 de agosto.

Fonte: dntwit - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiCom 86% das mesas contabilizadas, Massa obteve 36,2%, seguido por Milei, com 30,3%, e pela candidata da coligação de centro-direita Juntos pela Mudança, Patricia Bullrich, a maior derrotada do dia.

Fonte: observadorpt - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

​Eleições na Argentina: Massa vence primeira volta e vai disputar presidência com MileiOs resultados provis&243;rios foram celebrados em clima de festa, com a presen&231;a massiva de militantes, sindicalistas e membros de organiza&231;&245;es sociais, na sede do movimento Uni&227;o pela P&225;tria, que apoia Sergio Massa, de 51 anos.

Fonte: Renascenca - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Massa vs. Milei: quem vence as eleições na Argentina?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Surpreendente vitória parcial de Sergio Massa sobre Javier Milei: começa a campanha do medo na ArgentinaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »