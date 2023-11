A eleição do secretário-geral do PS é, para Luís Capoulas Santos, uma antevisão de quem tem capacidade para governar. O deputado socialista faz parte da equipa que lidera a moção de estratégia para a candidatura de José Luís Carneiro.“Reconheço que ambos têm enormes qualidades políticas, mas neste contexto que vivemos, em que estamos a eleger um secretário-geral que será imediatamente a seguir, um candidato a primeiro-ministro.

Eu entendo que devo colocar o meu país à frente do meu partido”, afirma Luís Capoulas Santos.“Considero o José Luís Carneiro, pela sua personalidade, pelo seu pragmatismo, pela sua moderação, pelo seu espírito de diálogo, é provavelmente um líder menos inflamado”, sublinha Capoulas Santos.– contrasta com aquela que tem sido a posição tradicional de Pedro Nuno, que representa uma ala mais à esquerda do PS, onde eu acho que o PS não tem base eleitoral para onde possa cresce





